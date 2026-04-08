私はレナ。昔は仲が良かった妹のアリサですが、甥っ子のトウヤくんがセレブ校に入ったことですっかり別人のようになってしまいました。久しぶりに会ったカフェでも、アリサは終始スマホでママ友との高級レストランでのランチ相談に夢中。私のこともあからさまに見下しています。以前のような楽しい共通の話題は皆無です。さらにアリサは、「アンタみたいのがお姉ちゃんですごく恥ずかしい」とまで言い出しました。その言葉に、私は