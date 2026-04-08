朝の園バス停は、ほんの数分の出来事で空気が変わる場所かもしれません。子どもを見送りながら交わす世間話、ときには誰かの失敗談が笑い話になることもあります。しかしその“笑い話”の当事者が、自分だったら……。今回の投稿者さんは、保育園バスを利用しているママです。普段はバス停で「あのママ昨日さ……」と噂話をする側だったと言います。ところがある朝、自分が“やらかした側”になってしまいました。『園バスを遅延さ