福岡県警春日署は8日、大野城市乙金台2丁目7番付近の道路上で7日午後5時半ごろ、徒歩通行中の小学生3人が見知らぬ男2人、女1人からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。不審者はいずれも30代、黒色パーカ、マスクを着用。