＜東建ホームメイトカップ事前情報◇8日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞昨年12月に亡くなった尾崎将司氏の追悼セレモニーが行われ、親交の深かった池田勇太が弔辞を読んだ。尾崎氏との思い出や秘話を織り交ぜながら、憧れの“ジャンボさん”へ思いを届けた。【写真】池田勇太が受け継いだ”永久欠番”の『33』こんなところにも…「ジャンボさんは私にとって憧れ、目標、尊敬、夢を与えて