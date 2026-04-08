＜東建ホームメイトカップ事前情報◇7日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞生源寺龍憲のブレイクはここから始まった。最終日は雨天中止となり、3日目終了時点で首位に立っていたことでツアー初優勝を飾る。続く6月の「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品」でも勝利を挙げ、最終的には賞金ランキング2位でシーズンを終えた。【写真】生源寺龍憲が使うアイアンはこだわりの地クラブ海外