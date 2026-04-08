株式会社阪神交易から、レーザー距離計の新作アナウンス。「ブッシュネルゴルフから赤/緑OLED搭載、新たに『レンジリコール機能』も備えたハイスペックなツアーモデル『ピンシーカーツアーV7シフトジョルト』を4月24日に発売いたします」と同社。【画像】スマホに残り距離の「推奨番手」を表示させる機能も！PGAツアー選手の愛用率96.8％を誇る距離計の雄・ブッシュネル。今回リリースされる『ピンシーカーツアーV7シフトジョルト