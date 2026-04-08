【山田美保子のミホコは見ていた！】「たった２カ月でモナキの周辺状況は一気に変わりました」と３月３０日、ＳＮＳに綴ったのは「純烈」のリーダーで、「モナキ」をプロデュースする酒井一圭。「モナキ」は「純烈」の弟分として結成された４人組男性歌謡コーラスグループで、今日（４月８日）、日本クラウンから「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューした。同ＳＮＳには、今年１月、東京・浅草でマダ