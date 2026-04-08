高い利回りが得られると勧誘され、投資したのに資金が戻ってこないとして、サーバーレンタル事業を行う会社の債権者らが破産申し立てを行いました。 破産を申し立てのは、京都市下京区のシステム開発会社「クリアースカイ」の債権者205人です。 債権者の代理人によりますと、「クリアースカイ」はサーバーを第三者にレンタルする事業で、『3か月後に10%の利益を付けてサーバ