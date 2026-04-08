サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（５４）が２日、契約満了に伴い退任した。アジア・カップ優勝からわずか１２日後の電撃退任。佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクター（ＮＤ、６７）は「指導が甘い」とし、目標とするＷ杯優勝へ基準が足りない点を理由に挙げたほか、女子代表初の外国人監督のもとで生じたコミュニケーションの課題にも言及した。記者自身も取材の中で、通訳を介する難し