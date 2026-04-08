3月31日に親イラン民兵組織に誘拐された米国人記者シェリー・キトルソン氏が解放された/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）イラクの首都バグダッドで親イラン民兵組織に誘拐されていた米国人ジャーナリストが解放された。イラク政府の高官が7日にCNNに明らかにした。同高官によると、ジャーナリストのシェリー・キトルソン氏はイラク政府に迎えられ、現在渡航の手配が進められている。また政府は同氏の安全確保に全力を尽