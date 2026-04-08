名作映画を劇場で上映する「午前十時の映画祭16」が4月3日に全国68館で開幕し、オープニング作品として上映された『AKIRA』（1988年／監督：大友克洋、16日まで）が、初動3日間で7756人を動員。これまで歴代トップだった『タイタニック』（第9回）を上回り、映画祭史上1位を記録した。【画像】『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』など上映作品のビジュアル16回目を迎えた今回は、映画祭史上初めてアニメーション作品をライン