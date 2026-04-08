高市総理大臣は中東情勢の緊迫化を受けた原油の供給不安について、アメリカなどからの代替調達の拡大により「年を越えて、確保できるめどがついた」と述べました。【映像】高市総理「確保できるめどがつきました」高市総理大臣「ホルムズ海峡を通らないルートでの調達に最大限注力し、備蓄放出量を抑えながらも、年を越えて石油の供給を確保できるめどがつきました」高市総理は、中東やアメリカなどからの調達により、前年と比