ドジャースの大谷翔平投手（３１）が珍しく感情をあらわにした。７日（日本時間８日）の敵地ブルージェイズ戦、３点リードで迎えた５回の第３打席だった。無死一塁で打席に立ち、相手捕手のバレンズエラが立ち上がって一塁に牽制球を投じた際、バレンズエラの右手と背中を向けていた大谷の左ヒジが接触した。いきなり背後から殴られたような形となり、ビックリした大谷は顔をしかめて打席を外し「ウォッ」と雄叫びを上げた。