【モデルプレス＝2026/04/08】株式会社OASIZは、クリエイタープロデュース事業「OASIZProduce Studio」を始動し、第1弾としてウンパルンパと専属でプロデュース契約を締結したことを発表した。【写真】プロデュース締結発表した26歳人気クリエイター◆ウンパルンパ、OASIZとプロデュース契約締結SNS総フォロワー数が300万人を超える人気クリエイター・ウンパルンパは、ビジネス共創パートナーとしてOASIZとともに新たな挑戦を開始