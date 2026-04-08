見て覚えるゴルフの基本 クラブごとにアドレスは変わります！ スタンス（足の幅）はドライバーのように長いクラブは広くウェッジのように短いクラブは狭く構えるのが基本です。 スタンスはアイアンの時の肩幅を基準にします（ボールの位置はセンター）。フェアウェイウッドはアイアンと同じようにセットしたら、右足を靴片方分右にスライドさせます。そうするとボールの位置はセンターよりやや左