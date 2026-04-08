脂肪肝は万病のもとに！脂肪肝が引き起こす生活習慣病とは 落とす順番は「脂肪肝」→「内臓脂肪」 ●肝臓に脂肪がたまる、脂肪肝は万病のもとに糖質のとり過ぎや運動不足が続くと、まず皮下脂肪がたまり、次に内臓脂肪が蓄積します。さらに余った脂肪は、内臓や筋肉などにつく異所性脂肪として蓄積されていきます。異所性脂肪のうち、最も注意が必要なのは肝臓につくものです。健康な肝臓は、脂肪の量が全体の３～５％です