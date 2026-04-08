ＮＹ原油時間外下げ縮小、停戦合意も懸念消えず協議難航の恐れ 東京時間09:35現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝97.90（-15.05-13.32%） 米イランが2週間の停戦で合意したことでNY原油先物は一時91ドル台まで暴落した。ただ、その後は97ドル台まで戻している。 米イランの交渉担当者が金曜日にパキスタンで対面で協議を行う予定だが、イランは米国を信用しておらず「完全な不信感」