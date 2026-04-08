イスラエルが米イラン停戦合意に懸念示すCNN CNNによると、イスラエルは米国イラン「2週間」停戦合意に懸念を示しているという。イスラエルはトランプ氏に渋々従っているが、依然として軍事行動を通じてイランでの目標を達成させたい。 イスラエルのネタニヤフ首相は先月、トランプ氏が停戦合意した場合イスラエルはイランへの攻撃を中止するかとのCNNの問いに答えなかった。 東京時間09:55現在 ＮＹ原油先物MAY 26月