イランとオマーン停戦中にホルムズ海峡を通過する船舶に通行料を請求へ AP通信によると、イランとオマーンは2週間の停戦期間中にホルムズ海峡を通過する全ての船舶に通行料を課す予定だという。イランはその資金を復興に充てる、オマーンは何に使うかは不明。