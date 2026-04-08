実話に着想を得た【金密輸事件】の物語−シンガポールでの大掛かりなロケを敢行、大スケールで描く！天野千尋監督作品『マジカル・シークレット・ツアー』が6月19日(金)より全国公開となります。本作は2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた研究者、そして貯金ゼロの未婚の妊婦―。犯罪とは無縁そうに見える３