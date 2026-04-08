本田技研工業株式会社が”走りの味がするカレー”を商品化した「プレリュー堂 スパイスポークカレー」を、4月17日からHonda公式ECサイト「Honda Fun Shop」で販売開始します。同社の担当者によれば「24年ぶりに復活したPRELUDEは、若い世代の認知度が低いため、PRELUDEの走りの良さを新しいアプローチで感じていただくポップアップイベント”プレリュー堂”を昨年12月に渋谷で行いました。イベントは大好評となり、多くの商品化へ