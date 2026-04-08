スターバックス日本上陸30周年を記念した「The STAR フラペチーノ」が、ついに発売された。予告投稿はXで290万インプレッションを超え、コメント欄では復活フレーバーの予想が白熱。さらに、待望の5種類が発表された投稿は3000万インプレッションを突破するなど大きな話題を集めており、全国の店舗を巡って全制覇を目指す“フラペチーノ巡りの旅”がいよいよ幕を開けた。【画像】メロンにヨーグルト…待望の復活を遂げる5種のフ