アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃を2週間停止すると表明しました。ワシントンから中継です。【写真を見る】トランプ大統領 イランへの攻撃を条件付きで2週間停止すると表明イランの10項目の提案が「現実的な基盤となる」 10日からパキスタンで協議を実施トランプ大統領はおよそ2時間ほど前にイランが事実上、封鎖しているホルムズ海峡の即時の開放を条件に、イランに対する攻撃を2週間停止すると自身のSNSで