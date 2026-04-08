大和ハウス工業は７日、介護事業を担う子会社２社の全株式を、ＡＬＳＯＫの連結子会社「ＡＬＳＯＫ介護」に売却すると発表した。６月１日に実施する予定で、介護事業から撤退する。売却額は非公表。子会社２社は、有料老人ホームを運営する大和ハウスライフサポートと、施設・在宅介護などを手がける大和リビングケア。いずれも大和ハウスの介護事業の中核を担ってきた。大和ハウスは、持続的な成長を見据え、事業の選択と集中