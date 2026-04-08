サカタのタネが大幅続落している。同社は７日の取引終了後、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比９．４％増の７２６億６９００万円、経常利益は同１１．６％増の１０４億４１００万円となった。９カ月間では増収増益となった一方、直近３カ月間となる１２～２月期で経常利益は約２７％減と大幅な減益となっており、嫌気されたようだ。 ６～２月期