原油ＥＴＦは軒並み安。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場投資信託が急落している。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が、日本時間の朝方に一時１バレル＝９１ドル台に急落した。トランプ米大統領は７日夕（日本時間８日朝）、イランへの大規模攻撃を２週間停止