テイツーが反発している。７日の取引終了後に発表した３月度の月次売上概況で、グループ売上高が前年同月比１７％増と１０カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。中古部門でゲーム、トレカ、ホビーなどの主要商材が堅調に推移したほか、新品部門でゲームやトレカが大きく伸長した。 出所：MINKABU PRESS