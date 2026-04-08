Ｄｅｌｔａ－ＦｌｙＰｈａｒｍａは３日続伸している。７日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、オーストラリア金融大手のマッコーリー・バンクの株式保有割合が１７．２１％から１７．８５％に上昇したことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資で、報告義務発生日は４月１日となっている。 出所：MINKABU PRESS