ＡＣＳＬが続急伸している。７日の取引終了後に、防衛省向けに小型空撮機体に関する大型案件２件を受注したと発表したことが好感されている。受注金額は合計で約４億２０００万円。納期は２６年１２月と２７年１２月となっており、２６年度に納入予定の案件については業績予想に織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS