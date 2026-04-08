ナブテスコは３月３１日につけた年初来安値３７５６円を底に反発機運を高めている。精密減速機の上振れ期待に加えて、防衛関連の側面もあり、本格的な上昇が期待できそうだ。 ２月１２日に発表した２５年１２月期連結決算は、営業利益が２０７億２６００万円（前の期比６０．３％増）だった。鉄道車両用機器や航空機器などのＴＲＳ（トランスポートソリューション）と、ＦＡ向け精密減速機などのＣＭＰ（コンポ