5月8日に公開されるマーベルコミック原作の女性ヒーロー映画『レッド・ソニア／反逆の剣』の本予告と場面写真が公開された。 参考：マチルダ・ルッツ主演『レッド・ソニア／反逆の剣』5月8日公開壮大なスケールの特報も 原作は、ロバート・E・ハワードによる英雄譚『英雄コナン』シリーズを起源に、1970年代以降はコミックで再解釈され、世界的人気を獲得してきたヒロイックフ