メタリアルが大幅反発している。７日の取引終了後に、集計中の２６年２月期の連結業績について、営業利益が従来予想の１億３０００万円から２億１４００万円（前の期比８２．９％増）へ、純利益が１０００万円から４８００万円（同８３．９％減）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 新規事業であるＡＩ関連の受託開発案件の受注が計画を上回った一方、子会社ＳＴＵＤＩＯ５５の売上計画未達