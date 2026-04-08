シュッピンは３日続伸している。７日の取引終了後に発表した３月度売上高が、前年同月比７．７％増となり、２カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。 主軸のカメラ事業が堅調に推移したことに加えて、時計事業で免税売上高が好調に推移した。なおＷｅｂ会員数は、前月比５４８３人増の７８万６２５１人と順調に積み上がった。 出所：MINKABU PRESS