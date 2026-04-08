午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４６４、値下がり銘柄数は８７、変わらずは２０銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、ガラス・土石、ゴム製品など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、石油・石炭。 出所：MINKABU PRESS