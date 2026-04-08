キオクシアホールディングスが大幅に４日続伸し、上場来高値を更新した。前日の米株式市場で同業のサンディスク＜SNDK＞は下落して取引を終えたものの、株価の重荷とはならず、８日付の日本経済新聞朝刊が「キオクシアホールディングスは上場来初の配当実施を検討し始めた」と報じたことが刺激材料となったようだ。記事によると、半導体メモリー価格の高騰で２７年３月期は業績が急拡大する見通しで、積み上が