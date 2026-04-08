永瀬廉が、ファンタジーという独特な世界観のなかで、新たな魅力を開花させた。シリーズ累計580万部を突破したクレハによる大ヒット作を映像化した『鬼の花嫁』。舞台となるのは、人間とあやかしが共生し、その頂点に立つ「鬼」に見初められることが最大の栄誉とされる世界だ。この極めて非日常的な設定が光る物語のなかで、圧倒的な存在感を放っているのが、鬼一族の次期当主・鬼龍院玲夜を演じる永瀬廉である。