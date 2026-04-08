JR四国のチケットアプリ「しこくスマートえきちゃん（スマえき）」が、2026年4月1日からジェイアール四国バスの1日フリーパス3路線の取り扱いを開始しました。これにより、鉄道からバスへの乗り継ぎがスマホ1つで完結し、高知のアンパンマンミュージアムや愛媛のとべ動物園といった人気スポットへのアクセスが劇的にスムーズになります。本記事では、新登場したフリーパスの価格や対象区間、キャッシュレス決済で進化する四国周遊