ロレックスなどのスイス製の高級腕時計は、古くから「コピー品作成」の標的となってきた。昨今はその手口が洗練され、「外側は本物、中身は偽物」「目立つ部品だけ本物」といった“合わせ技”が使われるようになった。目の肥えた時計ファンすら騙される「スーパーコピー」は、いったい誰が何のために製造しているのか。（時計ジャーナリスト渋谷ヤスヒト）「スーパーコピー」に「N級品」進化するニセモノ高級腕時計今では信じ