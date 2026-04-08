【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Netflixシリーズ『九条の大罪』が、Netflixにて世界独占配信中。 このたび、本作で主演を務める柳楽優弥、共演の松村北斗、そして本作の生みの親である原作者・真鍋昌平の初3ショットスペシャルトーク映像が公開された。 ■「あまりの没入感に全10話ぶっ通しで観てしまった！」（真鍋昌平） 映像では冒頭から、原作者の真鍋昌平が「自分たちが紙で書いてる空気感と違