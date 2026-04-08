8日10時現在の日経平均株価は前日比2541.02円（4.76％）高の5万5970.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1464、値下がりは87、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を565.99円押し上げている。次いで東エレク が333.88円、ファストリ が232.51円、ＳＢＧ が165.73円、フジクラ が88.30円と続く。 マイナス寄与度