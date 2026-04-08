8日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝158円69銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円17銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円22銭前後と70銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース