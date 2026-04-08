ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席は四球、3回表の第2打席に先制適時打を放った。5回表の第3打席では、相手捕手が一塁に牽制球を投じた際に両者が接触するアクシデントが発生。大谷が痛がる素振りを見せてトレーナーが駆けつけたが、大事には至らなかったと見られる。 ■ベンチへ戻っても気に