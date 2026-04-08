2026年4月7日、韓国・スポータルコリアは「日頃から徹底したファンサービス精神を持つ大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）が、自分を応援するために遠征してきたファンに温かい思い出をプレゼントし、感動の涙を流させた」と伝えた。大谷は日本時間6日、敵地ナショナルズ・パークで行われたワシントン・ナショナルズ戦に先発出場した。この日の試合は雨で遅延していたが、豪雨の中、大谷はブルペン捕手とともにグラウンドに姿を