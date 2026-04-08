「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月7日の第1試合で、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が、緻密な手順と捨て牌構成で相手を翻弄。熟練の技が光る一局を披露し、解説陣やファンを唸らせた。【映像】醍醐大の技が光る打牌選択場面は東3局1本場。醍醐は2万7000点持ちの2着目。トップ目を走る赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）を8700点差で追う展開だった。醍醐の配牌は、第1ツモで6索を引き寄