元「TOKIO」城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙（30）が8日までに自身のインスタグラムを更新。家族旅行の思い出ショットを披露した。「家族旅行の思い出久々の海外旅行はシンガポールに行きました」と書き出し、黒のキャップ、カラフルなセットアップに白のカーディガン、黒のスニーカー姿でアイスクリームを手にしたショットをアップ。「海外は言語の壁もあり、インドア派の私は結構躊躇してしまうんですけど子連れで