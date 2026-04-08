何とも寂しい光景が広がっていた。開幕から2週間。7日にマツダスタジアムで行われた広島―巨人の観衆は2万2556人だった。本来、カープファンで埋まるはずの右翼席も空席が目立ち、内野席も空席があった。平日のナイター開催ということもあるが、シーズン序盤での好カード。ここまで本拠地では2度のサヨナラ勝利を含む5勝2敗とチーム自体のスタートも悪くない。7日の巨人戦でヒーローになり、お立ち台に上がったファビアンも気