日経平均株価は、大きく値上がりしています。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均は、取引開始とともに900円あまり値上がりしました。上げ幅はその後、一時2400円を超えています。イラン情勢をめぐり、ホルムズ海峡の航行が2週間再開される可能性が高まったことから原油の先物価格が急落し、市場では、期待感が高まっています。（ANNニュース）