プロ野球日本ハム時代のポンセ＝2022年米大リーグ、ブルージェイズに今季加入した先発右腕ポンセが、右膝の手術を来週受けるため全治まで6カ月を要すると7日、シュナイダー監督が明らかにした。初登板した3月30日の守備で、右膝前十字靱帯を損傷していた。同監督は「今季終盤には戻ってきてくれると願っている」と話した。ポンセはプロ野球日本ハム、楽天でプレーした。（共同）