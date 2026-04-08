JR東日本によりますと東海道線は、辻堂駅での人身事故の影響で、上下線で運転を見合わせています。運転再開は9時50分頃の見込みだということです。【映像】上下線で運転を見合わせている東海道線現在、東京メトロや私鉄各線で振り替え輸送も行っているということです。ご利用予定の方は、最新の情報を確認の上お出かけください。（ANNニュース）