◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャース・山本由伸投手（27）は、敵地トロントで行われたブルージェイズ戦に先発した。同地では、MVPに輝いた昨年ワールドシリーズの第7戦以来の登板で、7回途中で降板。6回0/3を5安打1失点だった。初回はスプリンガー、バーショ、ゲレロを3者三振と完璧な立ち上がり。2回無死二塁では、今季からブ軍に加入した岡本和真内野手（29）と対戦。MLBの